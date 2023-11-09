Премьер Штайе назвал действия Израиля войной против палестинского народа

Израиль ведет войну не против движения ХАМАС, а против палестинского народа. Об этом 9 ноября заявил премьер Палестины Мухаммед Штайе на гуманитарной конференции по сектору Газа в Париже, трансляцию которой ведет телеканал CNN-News18 в YouTube.

«То, что делает Израиль, — это не война против ХАМАС, это война против всего палестинского народа», — сказал он.

Штайе также добавил, что число погибших мирных жителей за последний месяц уже превысило общее количество жертв среди гражданского населения за всё время конфликта на Украине.

«Сколько должно погибнуть палестинцев, чтобы эта война остановилась? <...> 10 тыс. погибших за 30 дней достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине», — заявил он.

При этом палестинский премьер подчеркнул, что трагедия для палестинского народа началась не 7 октября, а 75 лет назад в лагерях беженцев и в Иерусалиме, а также в условиях войны в секторе Газа.

Днем ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Израиль может пойти на дополнительные шаги, чтобы избежать жертв среди палестинцев. Этот вопрос Вашингтон продолжает ставить во время двусторонних контактов. Он добавил, что параллельно страна продолжит напоминать израильской стороне о том, что военную операцию необходимо проводить «в соответствии с нормами международного права».

В тот же день палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что дороги в больницу Аль-Кудс на севере сектора Газа перекрыты из-за обстрелов со стороны Израиля. Кроме того, медики не могут покинуть медицинское учреждение и добраться до пострадавших в регионе.

Тогда же генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта погибло 92 сотрудника организации. При этом он подчеркнул, что количество погибших мирных жителей анклава указывает на то, что с военной операцией Израиля «что-то не так».

По данным на 8 ноября, всего с момента начала палестино-израильского конфликта скончались 10 569 человек в секторе Газа, 4324 из них были детьми. Еще 26 475 человек получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.