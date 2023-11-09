Жителей Челябинской области предупредили о дождях и туманах

Синоптики предупредили жителей Челябинской области о дождях в выходные. В регионе ожидается гололедица.

Согласно прогнозам, осадки начнутся в пятницу, 10 ноября, и продолжатся 11 и 12 ноября. Об этом пишет ИА «Ура.ру». В пятницу вероятны туманы, гололедные явления и образование изморози. Скорость ветра увеличится до 15 м/с.

11 ноября температура воздуха опустится до -3 градусов в ночные часы, днем ожидается +1…+7 градусов. Скорость ветра составит до 13 м/с.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +6 градусов. Ветер стихнет до 3–8 м/с.

Ранее синоптики предупредили о наступлении очередного циклона на Приморский край. В регионе ожидается до -11 градусов, осадки выпадут в виде снега, дождя и ледяного дождя.