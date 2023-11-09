Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутат рады призвала ввести сухой закон для украинского военного руководства
Армия
ВСУ потеряли за сутки на херсонском направлении до 75 военнослужащих
Армия
ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Коптево ДНР
Политика
Путин назвал переговоры с Токаевым результативными
Мир
Санкции США не изменят намерение России развивать сферу производства СПГ
Мир
Захарова анонсировала доставку Россией 40 т гумпомощи карабахским армянам
Пресс-релизы
Развитие виноделия в РФ обсудили на сессии «Вперед в будущее винодельческой отрасли»
Мир
Путин и Токаев подписали план по сотрудничеству между РФ и Казахстаном
Общество
В «Транснефти» заявили о штатной работе трубопровода после обнаружения СВУ
Общество
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Мир
Премьер Штайе назвал действия Израиля войной против палестинского народа
Экономика
В Минпромторге сообщили об отслеживании колебания цен на продовольствие в РФ
Политика
Американист усомнился в способности США профинансировать наступление Украины
Сюжет:

Американист усомнился в способности США профинансировать наступление Украины

Американист Дудаков: Украине не хватит помощи США для наступательной операции
0
Фото: REUTERS/Alina Smutko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» 9 ноября усомнился в том, что США способны профинансировать наступательные операции Украины.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины.

Как отметил Дудаков, такое заявление является попыткой оказать публичное давление на конгресс.

«Эти заявления — не более чем оказание публичного давления на конгресс с целью того, чтобы законодатели поскорее выделили новый украинский бюджет. Потому что 96% средств — это то, что было в предыдущем бюджете, согласованном еще в декабре 2022 года, который сейчас почти подошел к концу. У Пентагона осталось лишь несколько миллиардов долларов на руках, которые можно было бы потратить на Украину, но законодатели планируют до конца ноября проголосовать за новый бюджет для нужд Украины и, скорее всего, за него проголосуют», — считает американист.

При этом политолог подчеркнул, что в случае согласования нового бюджета для помощи Киеву Соединенные Штаты выделят существенно меньше денег, чем запрашивает администрация американского президента Джо Байдена.

«Поэтому сейчас довольно сложная ситуация. Как мы видим, нынешние транши очень небольшие и суммарно, и по номенклатуре боеприпасов и всего остального. Поэтому какие-то деньги выделят, но на крупную наступательную операцию этих денег, конечно, не хватит. На то, чтобы посадить Украину в глухую оборону и как-то стабилизировать фронт, чтобы он не рухнул окончательно, вполне возможно, этих денег хватит», — резюмировал Дудаков.

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

Ранее, 8 ноября, помощник главы агентства США по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки сообщила, что организация исчерпала свои резервы для помощи Украине. По ее словам, с февраля 2022 года агентство выделило на гуманитарную помощь Киеву порядка $2 млрд.

До этого, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Киев на прежнем уровне. Она указала, что правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023