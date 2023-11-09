Американист усомнился в способности США профинансировать наступление Украины

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» 9 ноября усомнился в том, что США способны профинансировать наступательные операции Украины.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины.

Как отметил Дудаков, такое заявление является попыткой оказать публичное давление на конгресс.

«Эти заявления — не более чем оказание публичного давления на конгресс с целью того, чтобы законодатели поскорее выделили новый украинский бюджет. Потому что 96% средств — это то, что было в предыдущем бюджете, согласованном еще в декабре 2022 года, который сейчас почти подошел к концу. У Пентагона осталось лишь несколько миллиардов долларов на руках, которые можно было бы потратить на Украину, но законодатели планируют до конца ноября проголосовать за новый бюджет для нужд Украины и, скорее всего, за него проголосуют», — считает американист.

При этом политолог подчеркнул, что в случае согласования нового бюджета для помощи Киеву Соединенные Штаты выделят существенно меньше денег, чем запрашивает администрация американского президента Джо Байдена.

«Поэтому сейчас довольно сложная ситуация. Как мы видим, нынешние транши очень небольшие и суммарно, и по номенклатуре боеприпасов и всего остального. Поэтому какие-то деньги выделят, но на крупную наступательную операцию этих денег, конечно, не хватит. На то, чтобы посадить Украину в глухую оборону и как-то стабилизировать фронт, чтобы он не рухнул окончательно, вполне возможно, этих денег хватит», — резюмировал Дудаков.

Ранее, 8 ноября, помощник главы агентства США по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки сообщила, что организация исчерпала свои резервы для помощи Украине. По ее словам, с февраля 2022 года агентство выделило на гуманитарную помощь Киеву порядка $2 млрд.

До этого, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Киев на прежнем уровне. Она указала, что правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.