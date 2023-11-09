Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска

Уголовное дело возбуждено после обстрела украинской стороной Скадовска в Херсонской области. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По данным следствия, 9 ноября украинскими вооруженными формированиями произведен ракетный обстрел города Скадовска Херсонской области, в результате которого поврежден гражданский объект. Есть погибшие, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Так, по факту обстрела украинскими силами гражданской инфраструктуры региона возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских вооруженных формирований, которые причастны к организации и осуществлению атаки.

Ранее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном обстреле Скадовска со стороны сил Украины. По его словам, один снаряд был сбит системой противовоздушной обороны, а другой попал в частный сектор, из-за чего несколько домов получили повреждения.

По предварительным данным МЧС, в результате погибли пять человек, еще десять были госпитализированы.

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.