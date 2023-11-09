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В «Транснефти» заявили о штатной работе трубопровода после обнаружения СВУ

«Транснефть»: СВУ было обезврежено на трубопроводе «Ярославль – Приморск – 2»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Нефтепродуктопровод «Ярославль – Приморск – 2» после обезвреживания обнаруженного на нем самодельного взрывного устройства (СВУ) работает штатно. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Он отметил, что в настоящее время на месте ЧП проводятся следственные мероприятия сотрудниками спецслужб. Демин сообщил, что взрывное устройство обнаружила накануне в 12:40 мск патрульная группа управления безопасности ООО «Транснефть – Балтика».

«В ходе планового обхода в охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода «Ярославль – Приморск – 2» был обнаружен предмет, впоследствии оказавшийся самодельным взрывным устройством. Оперативно прибывшие специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обезвредили взрывное устройство на месте», — цитирует его ТАСС.

Подозрительный предмет был 8 ноября обнаружен в охранной зоне трубопровода в районе поселка Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. По информации «Известий», к электрощитку были проволокой прикреплены две гранаты. Рядом в контейнере лежало взрывчатое вещество — селитра. Взрывотехники, выехавшие на месте инцидента, успели обезвредить предметы.

Сейчас спецслужбы проводят следственные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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