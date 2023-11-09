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Протоиерей Ткаченко рассказал о важности встречи Путина с тяжелобольными детьми

Ткаченко: внимание Путина к тяжелобольным детям стимулирует развитие технологий
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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Внимание российского лидера Владимира Путина к теме помощи тяжелобольным детям, без сомнения, стимулирует развитие отечественных технологий, разработку и производство новых лекарственных препаратов. Об этом 9 ноября «Известиям» заявил член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, протоиерей Александр Ткаченко.

«Я уже наблюдал, насколько быстро всё начинает меняться к лучшему, когда президент приезжал к нам в Санкт-Петербургский детский хоспис в 2019 году. После встречи Владимира Владимировича с детьми и специалистами была принята программа развития паллиативной помощи, выделены существенные ресурсы», — рассказал он.

По мнению Ткаченко, то, что первое лицо страны встречается с тяжелобольными детьми, говорит о том, что власти действительно важны судьбы маленьких пациентов.

«Например, решение президента о создании фонда «Круг добра» почти три года назад было принято в непростой для страны экономической ситуации и наверняка были другие предложения об использовании бюджета. Сейчас фонд помогает более чем 23 тыс. детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, а Россия вышла на лидирующие позиции по доступности дорогостоящего лечения для тяжелобольных детей», — отметил протоирей.

Собеседник «Известий» указал на важность того, что решение о приоритетности детства в социальной политике государства поддерживают большинство граждан страны.

«Мы это видим по письмам в наш фонд. Решение о двухпроцентном повышении налога для лиц с высокими доходами было очень хорошо воспринято обществом именно потому, что все средства направляются на помощь тяжелобольным детям. Я очень жду, когда будут опубликованы решения и поручения, которые Владимир Владимирович даст по итогам визита в Центр имени Димы Рогачева. Уверен, что это будут решения, благодаря которым качественная медицинская помощь для детей станет еще доступнее», — заключил Ткаченко.

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Накануне Путин посетил Центр детской онкологии имени Димы Рогачева в Москве. Это крупнейшее детское научно-лечебное учреждение с таким профилем не только в России, но и в мире. Его строительство велось под личным контролем главы государства.

В ходе посещения больницы Путин пообщался с персоналом и пациентами центра, а также осмотрел его корпуса. Медики показали президенту отделение детской нейроонкологии и современную лабораторию, а еще новый корпус, который будет выполнять функции центра ядерной медицины полного цикла.

Центр открыли в 2011 году. Одним из тех, кто верил, что в России появится подобное медицинское учреждение для онкобольных детей, был семилетний Дима Рогачев. В 2005 году он написал письмо президенту и пригласил на блины. Глава государства приехал, подарил Диме фотоаппарат, а тот ему — рисунок больницы будущего. После этой встречи Путин принял решение о строительстве центра, которому впоследствии присвоили имя мальчика. Сам Дима Рогачев умер в 2007 году в возрасте 12 лет.

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