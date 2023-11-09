Собянин рассказал о благоустройстве Северо-Западного округа Москвы

В Москве в течение года активно велась работа по созданию качественного общественного пространства и благоустройства Северо-Западного округа. Об этом в четверг, 9 ноября, в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, небольшой сквер появился на улице Маршала Катукова возле дворца спорта «Янтарь» в Строгино. Помимо этого, в районе обустроили комфортные зоны для прогулок взрослых и детей. Также созданы все условия для активного отдыха и досуга с собаками, отмечает телеканал «360».

«Устаревший амфитеатр отремонтировали, а вокруг установили скамейки. Теперь здесь проводятся районные мероприятия и праздники», — цитирует Собянина НСН.

В районе Хорошево-Мневники реализовали условия для комфортных занятий спортом в обновленном сквере «Березовая роща». Там оборудовали памп-трек, скейт-парк, а также комплекс для силовых занятий, пишет сайт kp.ru.

В парке в 14-м микрорайоне Куркино обновили покрытие дорожек, отремонтировали детские площадки и установили лавочки. Также на территории установили новые энергосберегающие фонари.

В Южном Тушино благоустроили зону для прогулок вдоль природного памятника «Сходненский ковш», уточняет сайт aif.ru. Специалисты отремонтировали тропинки и укрепили склоны, а также обновили одну спортивную зону, две детские площадки, обустроили смотровые площадки.

Полноценное рекреационное пространство площадью 8 га обустроили между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала.

В Северном Тушино привели в порядок сквер на улице Героев Панфиловцев, отмечает агентство городских новостей «Москва». Там организовали зону для тихого отдыха, откуда можно полюбоваться на цветники, установили новые лавочки, разбили газон по всей территории, пишет «Москва 24».

3 ноября в Москве завершено благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ. В ходе проведенных работ на его территории, в частности, обустроили зону отдыха, провели реставрацию и воссоздали утраченные скульптуры