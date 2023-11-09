МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области

Пять человек, по предварительной информации, погибли в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Скадовску в Херсонской области. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как отмечается, предварительно, пострадали 15 человек, из которых пять погибли и 10 госпитализированы в медучреждение.

Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном обстреле Скадовска. Одна ракета была сбита системой противовоздушной обороны, а другая попала в частный сектор, из-за чего несколько домов получили повреждения.

ВСУ предпринимают попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.