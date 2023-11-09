В Дагестане построили автодорогу к труднодоступному горному селу

В Дагестане завершено строительство дороги к горному селу Хушет — одному из самых труднодоступных сел России. Как рассказал 9 ноября корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, раньше добраться к изолированному аулу и спуститься обратно можно было только на ослах.

Новая дорога узкая, но ее обещают расширить. При этом строителям даже для простой колеи без асфальта, на которой едва могут уместиться две машины, пришлось применять уникальные решения и буквально прорубать скалы, для чего были использованы сотни тонн взрывчатки.

«Три года назад здесь мы шли по узкой тропинке восемь километров до аула Хушет», — сообщил корреспондент.

Стройка для местных жителей стала буквально жизненно важной. Из-за отсутствия дороги до аула не могла добраться скорая помощь, и людям приходилось спасать своих односельчан, иногда даже спуская их на носилках вниз вручную. Одной из беременных женщин оказать помощь вовремя не удалось, она умерла в больнице в Махачкале.

Как отметил корреспондент, не меньше людей рады новой дороге местные ослики, которые теперь могут отдыхать, так как у них значительно поубавилось работы. Раньше по узкой тропинке животные привозили в основном легкие по весу товары. Однако сильно нагруженные ослы нередко падали в пропасть.

«Невозможно было таскать соки, тяжелые арбузы. Сейчас уже на машине можно прямо до села возить. Легче стало, конечно», — сообщил владелец продуктового магазина Магомедгаджи Абдулмуслимов.

Ранее, 14 сентября, правительство России приняло решение о выделении дополнительного финансирования по программе строительства модульных отелей по проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря дополнительному финансированию будет построено 433 гостиницы и более 8 тыс. номеров в 58 регионах. Наибольший объем средств получат Республики Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкарская Республика, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

В августе 2020 года сообщалось, что в Цунтинском районе Дагестана во время строительства автомобильной дороги произошел мощный камнепад. Произошедшее засняли на видео сами рабочие. На кадрах видно, как камни падают с вершины горы, поднимается густое облако пыли, и люди в панике убегают от места ЧП.