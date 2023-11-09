На что влияет ключевая ставка ЦБ и повысят ли ее к 2024 году

Ключевая ставка служит важным ориентиром для всего финансового сектора. Ее величина напрямую влияет на различные отрасли экономики и повседневную жизнь россиян. О том, что такое ключевая ставка, как ее устанавливают и ждать ли ее повышения до конца 2023 года, рассказывают «Известия».

Что такое ключевая ставка ЦБ

Ключевая ставка — один из основных инструментов денежно-кредитной политики любой страны. В России ее устанавливает Центральный банк (ЦБ).

Решения об уровне ключевой ставки принимаются исходя из главной цели — сохранения годовой инфляции на уровне 4%. Из-за этого ключевую ставку часто называют индикатором денежно-кредитной политики государства. Когда она растет, денежно-кредитная политика ужесточается. А когда снижается — наоборот, смягчается.

Примерно раз в полтора месяца ЦБ проводит заседания по пересмотру ключевой ставки. Изменение ставки необходимо, чтобы контролировать денежно-кредитные процессы в экономике. Но если они не требуют коррекции, ставку могут оставить без изменений.

Центробанк ввел ключевую ставку осенью 2013 года. Тогда она была равна 5,5% годовых. Исторический минимум ключевой ставки ЦБ — 4,25% годовых — был зафиксирован летом 2020 года. А максимум — 20% годовых — весной 2022 года.

На начало ноября 2023 года ключевая ставка равна 15% годовых.

На что влияет ключевая ставка ЦБ

Прежде всего значение ключевой ставки важно для банков при расчете процентных ставок по кредитам и депозитам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и выгоднее проценты по депозитам. И наоборот, чем она ниже — тем доступнее заемные средства, а ставки по вкладам становятся ниже.

Так, накануне повышения ключевой ставки ЦБ, которое произошло 27 октября, банки стали поднимать ставки по вкладам. Условия изменились у 17 из топ-50 кредитных организаций. Как отметил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, это самое благоприятное время для того, чтобы положить свободные денежные средства на депозит. При этом эксперт добавил, что такая ситуация вряд ли продлится долго.

В то же время, как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, очередной рост ключевой ставки может привести к ужесточению условий по жилищным кредитам, что неизбежно приведет к дальнейшему снижению спроса на вторичную недвижимость.

Однако наиболее всего размер ключевой ставки влияет на уровень инфляции и курс нацвалют. Если регулятор ее поднимает, то деньги в экономике становятся дороже. Цены начинают расти медленнее и инфляция замедляется.

Кроме того, ключевая ставка учитывается при начислении некоторых штрафов и пени. Например, за несвоевременную плату за жилое помещение или коммунальные услуги должник обязан выплатить неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки за каждый день просрочки.

Будет ли повышение ключевой ставки

Не исключено, что в ближайшее время ключевую ставку могут повысить. Об этом в ходе заседания Госдумы 9 ноября заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, повышение может произойти уже до конца 2023 года.

Однако, как пояснила Набиуллина, ключевую ставку могут оставить и на прежнем уровне в 15%. Решение будет принято на заседании директоров ЦБ, которое назначено на 15 декабря 2023 года.

Ранее управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков в беседе с «Известиями» предположил, что для сдерживания инфляции, что является основным приоритетом ЦБ, к Новому году ставка может увеличиться в пределах 1 процентного пункта.

Причем в текущем году ключевая ставка повышалась уже четыре раза. Первое повышение произошло 21 июля. Тогда уровень ставки увеличили с 7,5 до 8,5% годовых. Затем 5 августа регулятор повысил ставку до 12%. В середине сентября она поднялась до 13% годовых. А 27 октября — до 15%. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

Читайте также:

Центробанк утвердил цель денежно-кредитной политики на три года