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Политолог назвал слова Зеленского о контрнаступлении попыткой напомнить о себе

Светов: слова Зеленского о планах наступления ВСУ — попытка напомнить о себе
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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах по контрнаступлению Киева, пытается напомнить Западу о себе. Об этом в беседе с «Известиями» 9 ноября заявил политолог Юрий Светов.

Накануне Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая.

«Спонсоры его недовольны, результатов нет, пошли разговоры, что, может, эффективней помощь надо на Израиль направить, а Украине сбавить. Ведь конгресс США дополнительное решение о помощи Израилю принял — эти $14,3 млрд, а $60 млрд, обещанных Украине, — пока нет на этот счет соответствующего закона. [Президент США Джо] Байден грозился наложить вето на законопроект без помощи Украине, но, конечно, этого не сделал. Поэтому Зеленскому надо доказывать, что что-то не получилось, но мы продолжаем», — сказал Светов.

Он уточнил, что такими заявлениями Зеленский пытается напомнить, что ВСУ еще на многое способны. Кроме того, украинский лидер опасается внимания Запада к возможным предстоящим президентским выборам в 2024 году. Светов подчеркнул, что в США вариант военного переворота на Украине, может, не поддерживается, а возможность якобы демократическим путем сменить украинское руководство вполне входит в расчеты одного из сценариев Запада.

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Помимо прочего, Зеленский в ходе своего выступления также признал, что в настоящий момент в контрнаступлении ВСУ есть «определенные трудности». Украинский лидер связал это с тем, что Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал.

До этого, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, продолжающиеся бои в некоторых районах — практически агония украинского режима.

В начале месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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