Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 10:00 в четверг, 9 ноября, произвел ракетный обстрел Скадовска Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, одна ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО), а другая попала в частный сектор, в результате чего несколько домов получили повреждения.

«На данный момент госпитализированы семь человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Сальдо.

Он отметил, что на месте работают экстренные службы, а информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее в этот день Сальдо сообщил о трех сбитых украинских ракетах над Геническим муниципальным округом в Херсонской области. По его словам, снаряды упали на землю вне населенных пунктов.

ВСУ предпринимают попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявлила 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.