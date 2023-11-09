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Сальдо сообщил о ракетном обстреле ВСУ Скадовска Херсонской области

Сальдо: семь человек госпитализированы при обстреле ВСУ Скадовска Херсонской области
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 10:00 в четверг, 9 ноября, произвел ракетный обстрел Скадовска Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, одна ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО), а другая попала в частный сектор, в результате чего несколько домов получили повреждения.

«На данный момент госпитализированы семь человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Сальдо.

Он отметил, что на месте работают экстренные службы, а информация о последствиях обстрела уточняется.

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Ранее в этот день Сальдо сообщил о трех сбитых украинских ракетах над Геническим муниципальным округом в Херсонской области. По его словам, снаряды упали на землю вне населенных пунктов.

ВСУ предпринимают попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявлила 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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