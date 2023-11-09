Лавров ответил на слова Байдена о возможности Украины «вернуть территории»

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о вере американского президента Джо Байдена в возможности Украины «вернуть территории», отметил, что «блажен, кто верует». Об этом 9 ноября он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Блажен, кто верует, у нас так в народе говорят», — сказал министр. Фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Также министр отреагировал на намерение президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление. По словам Лаврова, слова украинского лидера трудно комментировать, так как тот заявил, что, даже если ему перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку.

Накануне, 8 ноября, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, в том числе поставки оружия, с начала спецоперации РФ. По его словам, они включали военную, экономическую, финансовую и гуманитарную помощь.

Также в тот день помощник главы USAID по делам Европы и Евразии Эрин Макки во время слушаний в комитете сената по иностранным делам сообщила об исчерпании агентством всех резервов для помощи Украине.

До этого, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.