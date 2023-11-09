ПСБ выпустил дебетовую карту «Мир» для детей

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В ПСБ детям от 6 до 13 лет можно оформить дебетовую карту платежной системы «Мир». Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Детская карта ПСБ — удобный платежный инструмент, позволяющий в привлекательном для детей формате не только развивать навыки грамотного планирования расходов, но и знакомиться с основными правилами защиты финансовой информации. В любой момент родители в своем мобильном приложении могут посмотреть историю финансовых операций по карте ребенка, настроить лимиты и другие функции. А у детей всегда будут деньги на карманные расходы, они быстрее научатся ставить финансовые цели и в зрелом возрасте смогут более эффективно планировать семейный бюджет», — отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.

Карты имеют яркий индивидуальный дизайн, рассчитанный на детское восприятие. Карта оформляется родителями как дополнительная к своему счету. Лимиты списания и пополнения средств также настраиваются родителями. В остальном карта имеет полный функционал классической дебетовой карты. Ей можно расплачиваться за покупки, снимать наличные в банкоматах ПСБ и банках-партнерах. Также детские карты включают программы лояльности с широким набором привилегий от банка и платежной системы «Мир». Бонусная программа ПСБ позволяет возвращать до 5% от суммы покупки в трех выбранных категориях, среди которых товары для детей, книги и канцтовары, кино, кафе и др. За оплату товаров в других категориях начисляется 1% от суммы покупок. Также клиенты получают дополнительные преимущества от платежной системы при оплате покупок в торговых точках партнеров.

Вознаграждение по карте зачисляется в баллах на бонусный счет родителей. Бонусные баллы в любой момент можно перевести в рубли по курсу 1=1 в мобильном приложении или интернет-банке и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

Детскую карту можно оформить в любом отделении банка.