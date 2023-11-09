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Онкобольных детей договорились перевезти из сектора Газа в Турцию

Турецкий минздрав: онкобольных детей перевезут из Газы в Турцию
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Фото: REUTERS/REUTERS TV
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Онкобольных детей из сектора Газа договорились доставить на лечение в Турцию, сообщил 9 ноября телеканалу TRT Haber глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

«Мы договорились с министром здравоохранения Израиля о том, что онкобольные дети, которые не могут завершить лечение, будут доставлены [из Газы] в Турцию», — сказал он.

По его словам, детей перевезут в Турцию в ближайшее время. При этом точное количество пациентов он не назвал.

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Ранее, 5 ноября, Коджа заявил, что Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для оказания медпомощи пострадавшим жителям Газы.

1 ноября контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом открылся для эвакуации, его пересекли первые иностранцы. Телеканал CNN сообщил, что общее число эвакуируемых в рамках нового соглашения лиц может достигнуть 7 тыс. человек. Тогда же глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова стать гарантом урегулирования ситуации в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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