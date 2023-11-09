Врач назвала провоцирующие мигрень тригеры

Около 75% людей во всем мире хотя бы раз испытали головную боль в течение последнего года. Одна из наиболее тяжелых разновидностей головной боли — это мигрень. О причинах ее появления, а также провоцирующих ее тригерах «Известиям» 9 ноября рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«В медицине принято выделять первичную и вторичную головную боль. Первичная возникает сама по себе и не связана с другими заболеваниями. Вторичная обусловлена болезнью или травмой», — объяснила врач.

По ее словам, одна из наиболее тяжелых разновидностей первичной головной боли — это мигрень. Характерные признаки: пульсирующие болезненные приступы, пронизывающие голову, свето- и звукобоязнь, тошнота и рвота, нарушение речи, трудности с координацией. Мигрень может продолжаться от нескольких часов до 2–3 дней, нарушая привычную жизнь человека. Считается, что в основе мигрени лежит повышенная возбудимость определенных групп нейронов, которые отвечают за тонус сосудов головного мозга и твердой мозговой оболочки. Кроме того, склонность к мигрени часто передается по наследству.

«Помимо основных причин, есть также триггеры — спусковые крючки, которые провоцируют приступ. Среди распространенных триггеров — кофеин, менструация и беременность, голод, яркий свет, слишком громкие звуки и резкие запахи, нехватка или, наоборот, избыток сна, употребление спиртных напитков, особенно красного вина, сыра, колбасных изделий, вдыхание табачного дыма, физическая активность», — добавила специалист.

Еще один распространенный вид — головная боль напряжения. Как рассказала врач, она носит стягивающий характер, продолжается от получаса до нескольких суток. В отличие от мигрени, не усиливается при обычной физической активности и редко сопровождается тошнотой. Часто ей сопутствует чувство скованности в шейном отделе.

«Если головная боль не вызвана черепно-мозговой травмой и не сопровождается высоким артериальным давлением, головокружением, тошнотой, потемнением в глазах, бледностью кожи и синюшным оттенком губ, то можно попробовать лечь спать, предварительно приняв препарат против головной боли. Препаратами первого выбора в большинстве случаев считаются нестероидные противовоспалительные средства, конкретное лекарство подбирает врач», — пояснила Демьяновская.

При этом она отметила, что есть тревожные симптомы, при которых нужно безотлагательно обратиться к врачу: внезапная очень сильная головная боль, повышение температуры тела, озноб, спутанность или потеря сознания, боль, отдающая в глаз или ухо, асимметрия лица, двигательные и чувствительные нарушения в конечностях.

Лечение головной боли зависит от того, какой причиной она вызвана. Иногда, чтобы унять боль в голове, достаточно отдохнуть в тишине и темноте, немного перекусить или попить воды, сладкого чая, глубоко подышать. Но если приступы повторяются, следует сходить к врачу и разобраться в причинах недомогания, заключила врач.

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