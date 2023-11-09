Видео. Путин заявил о расширении использования нацвалют в торговле РФ и Казахстана

Видео. Путин заявил о расширении использования нацвалют в торговле РФ и Казахстана

2023-11-09T11:15:57+03:00

2023-11-09T11:15:57+03:00

2023-11-09T11:15:57+03:00

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