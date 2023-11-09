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Путин заявил о росте использования нацвалют в торговле РФ и Казахстана

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В торговле России и Казахстана наращиваются расчеты в национальных валютах. Об этом в четверг, 9 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Казахстан.

«За январь–август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — отметил российский лидер на заседании Форума межрегионального сотрудничества обеих стран.

Помимо этого Путин констатировал успешное развитие российско-казахстанских экономических связей. Он еще раз напомнил, что взаимный товарооборот РФ и Казахстана увеличился в прошлом году более чем на 10%, достигнув $28,2 млрд.

Ранее в этот день Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом для переговоров с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в госрезиденции «Акорда», подписания в узком и расширенном составах ряда документов, участия в официальном приеме, а также в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по теме «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Накануне президент РФ отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Кроме того, Путин указал, что у него по-настоящему дружеские отношения с казахстанским коллегой.

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран.

Президент России 25 октября заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в «Ново-Огарево». Тогда Путин отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

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До этого, 29 сентября, президент Казахстана заявил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал казахстанский лидер.

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