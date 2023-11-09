Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет

Заместитель главы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер на 41-м году жизни. Об этом 9 ноября сообщает госкорпорация.

Как указано, Овчинников скончался после тяжелой болезни.

«Коллеги помнят его талантливым, креативным, полным энергии и ярких идей руководителем, который не боялся брать на себя ответственность», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что уход Овчинникова из жизни стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли. Соболезнования в связи с его смертью выразили гендиректор Юрий Борисов и коллектив «Роскосмоса».

Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2007 году он пришел в Федеральную антимонопольную службу и стал консультантом аналитического управления. С 2015 года Овчинников занимал должность заместителя руководителя ведомства, пока в 2018 году не перешел в «Роскосмос» на пост заместителя гендиректора по экономике и финансам госкорпорации.