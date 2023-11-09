В ЦБ РФ заявили о возвращении наличных в банки после повышения ключевой ставки

Наличные средства начали возвращаться в банки после повышения ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ). Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Реакцию на повышение ключевой ставки мы уже видим, в сентябре произошел важный перелом — началось возвращение наличных денег в банки», — сказала она в ходе совместного заседания комитетов финансово-экономического блока в Госдуме.

Набиуллина связала это с возросшей привлекательностью ставок по депозитам в 13–14%, которые обеспечивают хорошую и не имеющую рисков доходность вложений.

До этого, с осени прошлого года, наблюдался устойчивый рост наличных в обращении, поскольку люди держали сбережения при себе, напомнила глава ЦБ.

Ранее, 27 октября, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых. Она стала максимальной с начала мая прошлого года.

Тогда же Набиуллина заявила о возможности ЦБ на его последнем заседании в 2023 году еще раз повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне. Она отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

В конце октября Набиуллина заявила о готовности повышать ключевую ставку «ощутимыми шагами» в случае отсутствия признаков замедления инфляции.

Повышение ставки ЦБ в конце сентября стало четвертым подряд. До этого, 15 сентября, она поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.