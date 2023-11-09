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«Разговоры о важном» 13 ноября — тема и программа занятия

«Разговоры о важном» 13 ноября посвятят технологиям будущего
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В понедельник, 13 ноября, в российских школах и колледжах традиционно пройдут классные часы из цикла «Разговоры о важном». Новое занятие посвятят технологическому будущему России. Какие мероприятия проведут в разных классах по этой теме, рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 13 ноября — тема урока

Тема очередного урока звучит как «Россия: взгляд в будущее». На нем ученики узнают о новых научных разработках и о таком понятии, как «технологический суверенитет».

Провести урок поможет руководитель направления цифровых ресурсов образовательной экосистемы «Самолетум» Андрей Комиссаренко. В видеоуроке он пояснит, почему «технологический суверенитет» так важен для страны, и расскажет о революции в сфере искусственного интеллекта, где Россия занимает одну из ключевых позиций в мире.

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Также школьников и студентов колледжей ждет много творческих заданий, игр и викторин.

«Разговоры о важном» 13 ноября — программа

В младших и старших классах занятия состоятся в форме дискуссий. Их сложность будет зависеть от возраста учеников. Педагоги подготовят медиаматериалы, в которых расскажут о достижениях России, оказавших огромное влияние на нашу страну.

Дети узнают об «умных» технологиях и порассуждают о том, в чем заключаются ценность и опасность технологического прогресса. Закрепить новые понятия из области цифровых технологий ученики смогут в ходе игры-викторины «Язык не для всех».

Также учителя проведут интерактивное путешествие по городу профессий будущего. Школьники узнают о перспективных направлениях профессиональной деятельности, охватывающих более 50 профессий.

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Старшеклассники и студенты колледжей поделятся со сверстниками своим опытом, как они реализуют свой профессиональный потенциал уже сейчас, во время обучения.

«Разговоры о важном» 13 ноября — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, который был запущен Министерством просвещения в прошлом году. Начиная с 1 сентября 2022 года занятия проходят каждый понедельник во всех школах, техникумах и колледжах. На уроках дети узнают об истории, государственном устройстве России и ее роли в мире. Часть занятий посвящена повседневной жизни самих школьников.

Например, прошлое занятие, которое состоялось 30 октября, было приурочено к Дню народного единства. В ходе урока ученикам рассказали о смысле праздника и о культуре народов России. А на будущем занятии, 20 ноября, с ребятами поговорят о взаимоотношениях в семье. Урок пройдет в преддверии другого праздника — Дня матери, который отмечается в конце месяца.

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