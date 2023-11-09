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Политик Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать свое место Украине

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Фото: ТАСС/EPA/PATRICK SEEGER
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Франция должна выйти из Евросоюза (ЕС) и уступить свое место Украине, заявил 8 ноября в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он сообщил, что ЕС уведомил президента Украины Владимира Зеленского, что страна может присоединиться к объединению.

«Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем! Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем», — написал политик.

По его словам, решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины является колоссальным безумием. Это лишь ухудшит положение дел в союзе, указал он.

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Накануне Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. В этот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ и не проводятся выборы.

В начале октября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. В июне Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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