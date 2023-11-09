«Росатом» доставил корпус реактора на стройплощадку АЭС «Аккую»

Госкорпорация «Росатом» доставила на стройплощадку атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции корпус реактора для энергоблока №3, изготовленный на предприятии российской атомной отрасли «Атоммаш». Об этом 9 ноября сообщается в пресс-релизе компании, который получили «Известия».

Отмечается, что реактор — важнейшее оборудование для блока №3 — представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с эллиптическим днищем. В транспортировочной упаковке его вес составляет 347,5 т, длина — 11,45 м, ширина — 5,7 м. Сооружению пришлось преодолеть более 1700 миль (3150 км) морского пути из РФ в Турцию.

«После завершения обязательных процедур входного контроля корпус реактора будет передан для монтажа. При его производстве проводится около 300 различных проверок и контрольных операций. Это оборудование работает в особых условиях. Оно должно обеспечивать герметичность реактора в процессе эксплуатации, безопасный перегруз топлива и работу реакторной установки в течение более чем 60-летнего срока службы», — рассказал первый заместитель генерального директора АО «Аккую Нуклеар», директор строящейся АЭС Сергей Буцких.

Также отмечается, что одновременно в Турции введен в строй изготовленный в России полномасштабный тренажер, полностью копирующий блок управления АЭС «Аккую». Вскоре на нем начнут готовить оперативный персонал строящейся атомной электростанции.

Тренажер позволит отработать все сценарии эксплуатации энергоблока и повысить квалификацию оперативного персонала. Перед началом работы на АЭС «Аккую» сотрудники, прошедшие подготовку на тренажере, должны будут сдать аттестационные экзамены и получить лицензии от регулирующего органа — Агентства по ядерному регулированию (NDK) Турецкой Республики.

Ранее, 27 сентября, генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев вместе с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром проинспектировал ход возведения АЭС «Аккую». По словам главы «Росатома», АЭС возводится по графику, расписанному по дням и неделям на этот и будущий год. Он отметил, что в 2023 году планируется завершить общие строительные работы и перейти к пусконаладочным. В следующем — уже готовить ядерный реактор к работе.

20 октября Лихачев также отметил, что зарубежные стройки «Росатома» позволяют налаживать сотрудничество со странами на столетия вперед, что создает фундамент для дружбы народов. Он рассказал, что срок эксплуатации атомного энергоблока составляет 60–70 лет, а при продлении службы он может доходить до 100 лет.

11 октября президент РФ Владимир Путин также указал на то, что российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, а практически не имеет конкурентов на мировом уровне. Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты «Росатома» одновременно строят за рубежом 22 энергоблока АЭС, что составляет около 80% мирового рынка. В их числе он назвал АЭС «Аккую» в Турции, «Руппур» в Бангладеш, «Эль-Дабаа» в Египте.

27 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и лица народа страны поблагодарил Россию и ее президента за строительство АЭС «Аккую». Турецкий лидер подчеркнул, что Турция, хоть и с задержкой в 60 лет, присоединяется «к клубу ядерных держав» мира.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.