Реклама
Прямой эфир
Армия
Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии
Мир
Авианосец ВМС Китая «Шаньдун» прошел через Тайваньский пролив
Мир
По американской военной базе в Сирии выпустили 15 ракет
Общество
МЧС предупредило о метели и сильном ветре на Камчатке
Мир
Путин прилетел в Казахстан для участия в переговорах с Токаевым
Мир
В минобороны ФРГ заявили о выводе военнослужащих и техники из Польши
Мир
Пентагон сообщил о нанесении удара по объекту КСИР в Сирии
Мир
Казахстанская атомная компания сообщила о контракте на поставку урана в Китай
Мир
Трамп пообещал создать в США новую систему ПРО в случае победы на выборах
Мир
Экс-агент ЦРУ Джиральди рассказал об осознании США проигрыша на Украине
Общество
Глава Башкирии заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве с 12 ноября
Мир
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Исландии

Участники группы «Пикник» рассказали о новой концертной программе

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыканты рок-группы «Пикник» рассказали о том, что покажут в своей новой концертной программе «Будущее ждет нас». Подробностями поделился корреспондент «Известий» Максим Облендер в четверг, 9 ноября.

По словам журналиста, пока можно только гадать что будет происходит на сцене во время выступления группы. Он отметил, что каждое шоу музыкантов включает в себя что-то необычное, например, 3D-мэппинг, огромные куклы, воздушные шары или лазеры.

«Большой масштаб требует больших форм. У нас, во-первых, не одна сцена, а две. Для второй сцены у меня специально такая маленькая гитарка. Все увеличивается. В песне «Шаман» у нас будет три Шамана», — сказал лидер группы Эдмунд Шклярский.

Первый концерт в рамках тура состоится в Москве в «ВТБ Арене» в субботу, 11 ноября.

«Вы спросите, почему нельзя по старинке, скромно, выйти во фланелевых рубашках, в трениках. Дело все в том, что восприятие человека, когда он находится в компании 11 тыс. людей — это великая сила. Поэтому шоу, которое происходит на сцене, оно улетает в зал и там удваивается, утраивается», — отметил бас-гитарист группы Марат Корчемный.

На шоу поклонники смогут услышать все хиты «Пикника» за всю его историю. Для зрителей подготовили голограммы и проекции.

«Новый альбом, новый тур, мы уже думаем о новой программе, более масштабной. Мы сами учимся, мы смотрим, вот The Rolling Stones поехали, смотрим какая у них сцена. Вы будете смеяться, но это так», — добавил Шклярский.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть с 9 по 15 ноября

Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас». Музыканты обещают лучшее шоу за всю историю существования группы. Песни заиграют новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. Выступления пройдут в 19 городах страны.

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023