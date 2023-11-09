Участники группы «Пикник» рассказали о новой концертной программе

Музыканты рок-группы «Пикник» рассказали о том, что покажут в своей новой концертной программе «Будущее ждет нас». Подробностями поделился корреспондент «Известий» Максим Облендер в четверг, 9 ноября.

По словам журналиста, пока можно только гадать что будет происходит на сцене во время выступления группы. Он отметил, что каждое шоу музыкантов включает в себя что-то необычное, например, 3D-мэппинг, огромные куклы, воздушные шары или лазеры.

«Большой масштаб требует больших форм. У нас, во-первых, не одна сцена, а две. Для второй сцены у меня специально такая маленькая гитарка. Все увеличивается. В песне «Шаман» у нас будет три Шамана», — сказал лидер группы Эдмунд Шклярский.

Первый концерт в рамках тура состоится в Москве в «ВТБ Арене» в субботу, 11 ноября.

«Вы спросите, почему нельзя по старинке, скромно, выйти во фланелевых рубашках, в трениках. Дело все в том, что восприятие человека, когда он находится в компании 11 тыс. людей — это великая сила. Поэтому шоу, которое происходит на сцене, оно улетает в зал и там удваивается, утраивается», — отметил бас-гитарист группы Марат Корчемный.

На шоу поклонники смогут услышать все хиты «Пикника» за всю его историю. Для зрителей подготовили голограммы и проекции.

«Новый альбом, новый тур, мы уже думаем о новой программе, более масштабной. Мы сами учимся, мы смотрим, вот The Rolling Stones поехали, смотрим какая у них сцена. Вы будете смеяться, но это так», — добавил Шклярский.

Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас». Музыканты обещают лучшее шоу за всю историю существования группы. Песни заиграют новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. Выступления пройдут в 19 городах страны.

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году.