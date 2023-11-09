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WP назвала отказ Словакии помочь Киеву признаком усталости в НАТО от Украины

WP: отказ Словакии помочь Киеву — признак растущей усталости в НАТО от Украины
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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Блокировка помощи Киеву со стороны Словакии является первым конкретным признаком растущей усталости в НАТО от Украины. Об этом пишет The Washington Post в среду, 8 ноября.

«Решение правительства (Словакии. — Ред.), принятое на заседании кабинета министров, является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», — сообщает газета.

При этом издание указывает, что блокирование пакета помощи, который должен был включать ракеты и боеприпасы, вряд ли существенно изменит военные возможности Украины.

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Накануне, 8 ноября, правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями», комментируя решение Братиславы, отметил, что в ближайшее время многие европейские политики будут выходить из-под контроля США и начнут выступать против поддержки Киева. По его мнению, чем больше стран Европы последуют этому примеру, тем «быстрее пройдет очищение от национализма».

Еще в конце октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Также он подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По мнению премьер-министра, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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