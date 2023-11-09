Реклама
Прямой эфир
Армия
Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии
Мир
Авианосец ВМС Китая «Шаньдун» прошел через Тайваньский пролив
Мир
По американской военной базе в Сирии выпустили 15 ракет
Общество
МЧС предупредило о метели и сильном ветре на Камчатке
Мир
Путин прилетел в Казахстан для участия в переговорах с Токаевым
Мир
В минобороны ФРГ заявили о выводе военнослужащих и техники из Польши
Мир
Пентагон сообщил о нанесении удара по объекту КСИР в Сирии
Мир
Казахстанская атомная компания сообщила о контракте на поставку урана в Китай
Мир
Трамп пообещал создать в США новую систему ПРО в случае победы на выборах
Мир
Экс-агент ЦРУ Джиральди рассказал об осознании США проигрыша на Украине
Общество
Глава Башкирии заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве с 12 ноября
Мир
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Исландии
Сюжет:

Небензя заявил о нежелании Запада наказать виновных в подрыве «Северного потока»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые западные члены Совета Безопасности (СБ) ООН выразили нежелание по поводу того, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 9 ноября заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«В ходе заседания 26 сентября мы объявили, что мы собираемся предложить заявление председателя Совбеза, которое послало бы мощный сигнал о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры, а также о необходимости привлечь к ответу организаторов и исполнителей [произошедшего преступления]», — сообщил Небензя в разговоре с журналистами.

Он отметил, что проект заявления, который представила Россия, вызвал поддержку не у всех членов СБ ООН, в связи с чем российская сторона выражает недоумение.

«Мы были озадачены аргументами западных коллег. РФ глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на «Северный поток», у нас всë еще нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания, Германия и Швеция, не говоря уже об их итогах», — отметил российский постпред.

Он добавил, что в проекте заявления подчеркивалась важность оперативного завершения расследований, однако представители других западных стран усмотрели в этой формулировке некоторое давление на три указанные европейские страны. Как отметил Небензя, всë более очевидной становится ситуация с намерением западных стран тянуть время, чтобы заставить международное сообщество забыть о произошедшем преступлении, пишет «Газета.Ru».

Поставить на потоки: в ФРГ хотят награждать за информацию о взрывах СП
Почему Германия до сих пор не опубликовала материалы расследования и чем ситуация схожа с инцидентом на Balticconnector

Ранее, 8 ноября, глава МИД России Сергей Лавров указал, что РФ до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва «Северных потоков».

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

По словам президента, одна ветка «Северного потока – 2» сохраняется, по ней можно поставлять 27,5 млрд куб. м газа в Европу. Для этого требуется только разрешение от властей Германии, однако «вашингтонский обком» не разрешает стране начать получение газа.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев 31 октября заявил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» подорвали США, чтобы Европа не смогла получать российский газ. 28 сентября Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по подрывам газопроводов «Северный поток».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью под названием «Год лжи о «Северном потоке», в которой со ссылкой на источники заявил о приказе президента США Джо Байдена заминировать газопроводы. О планах американцев, по словам журналиста, также знал канцлер Германии Олаф Шольц.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023