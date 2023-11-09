В центре Ростова-на-Дону загорелось четырехэтажное здание
Бесхозное четырехэтажное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону, на Социалистической улице. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили в управлении МЧС России по региону.
«Горят третий и четвертый этажи неэксплуатируемого здания по адресу: ул. Социалистическая, 128. В ходе пожара обрушилась кровля строения. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там же уточняется, что на месте работают 61 специалист и 20 единиц техники.
Днем ранее, 7 ноября, СМИ сообщали, что житель Ростова-на-Дону спас свою бабушку во время пожара в двухэтажном жилом доме. Кроме того, пожарным удалось спасти из горящего здания двух женщин.