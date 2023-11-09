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Казахстанская атомная компания сообщила о контракте на поставку урана в Китай

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Казахстанская национальная атомная компания «Казатомпром» заключила контракт на поставку урана с китайской China National Uranium Company Limited. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила пресс-служба предприятия.

«АО» Национальная атомная компания «Казатомпром» подписала контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Company Limited — CNUC», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Заключение контракта с крупной китайской энергетической компанией будет способствовать обеспечению растущей потребности Китая в чистой безуглеродной электроэнергии, а также укреплению исторически долгосрочных отношений в атомной сфере между двумя странами.

Отмечается, что объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и не раскрываются.

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Ранее, 19 октября, Казахстан опроверг данные об ограничении экспорта товаров в РФ, заявив, что информация о введении Казахстаном ограничений на экспорт в РФ 106 видов товаров из-за санкций Запада является некорректной.

В министерстве отметили, что для торговли товарами двойного назначения необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Там подчеркнули, что экспортный контроль относится к национальной компетенции, что предусмотрено договором ЕАЭС. Казахстан осуществляет его для товаров двойного назначения уже более 20 лет, заключили в ведомстве.

13 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против применения экономических санкций в мировой торговле. Он призвал продолжать взаимодействовать со странами — членами Содружества Независимых Государств, чтобы преодолевать возникающие вызовы.

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