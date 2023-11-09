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Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ-2»

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В Вашингтоне хотят реализовать прекращение работы ООО «Арктик СПГ 2», которое занимается проектом строительства завода по сжижению природного газа (СПГ). Об этом 8 ноября заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки нацелены на снижение доходов России от экспорта нефти и газа.

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить эту тенденцию, применяя два механизма. Во-первых, мы ускоряем энергетический переход как в США, так и в мире», — сказал Пайатт на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Помимо этого, чиновник отметил, что руководство Вашингтона систематически проводит работы над уменьшением в будущем доходов российской стороны от экспорта энергоносителей. К примеру, 2 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении «Арктик СПГ 2» — ключевого проекта «Новатэка» в сфере СПГ, а также против бизнес-структур, которые задействованы в нем.

«Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта», — подчеркнул Пайатт.

По его словам, в Вашингтоне хотят добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2» «посредством санкций в сотрудничестве с партнерами по «Группе семи» (G7) и за ее пределами».

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До этого, 4 сентября, российский президент Владимир Путин отметил, что нефтяные и газовые компании России чувствуют себя уверенно даже при враждебных действиях некоторых стран и антироссийский санкций со стороны Запада.

Ранее, 20 июля, глава Российской Федерации дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ 2» по Северному морскому пути (Севморпуть) к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Путин выразил уверенность, что «Арктик СПГ 2» будет реализован точно в срок. По его словам, производство СПГ комплексно влияет на развитие всей экономики России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.

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