Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
В Красноярском крае автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали три человека. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По предварительным данным, на 17-м км автодороги Шарыпово — Назарово водитель тахогровавтобуса не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и наехал на опору столба, после чего автобус опрокинулся.
В результате ДТП пострадали двое мужчин и девушка. Они доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
Отмечается, что автобус следовал из Красноярска в Шарыпово. Транспортное средство принадлежит красноярскому пассажирскому автопредприятию, в отношении перевозчика будет проведена проверка по факту происшествия.
По предварительной проверке тахографа имеются признаки превышения скоростного режима, указали в ведомстве.
Ранее, 6 ноября, под Челябинском произошло ДТП со школьным автобусом, в результате которого погибли ребенок и взрослый, находившиеся в автомобиле. Также пострадал один ребенок из автобуса.