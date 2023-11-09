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Экс-агент ЦРУ Джиральди рассказал об осознании США проигрыша на Украине

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Фото: РИА Новости
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США осознали, что проиграли в конфликте на Украине. Об этом 8 ноября сообщил экс-разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Каким-то чудом нечто проникло в их твердые лбы, и они поняли, что не выйдут победителями из конфликта», — заявил бывший разведчик.

Джиральди отметил, что Вашингтон осознал проигрыш в конфликте и обратил внимание на то, что США подталкивают Украину к поиску «других решений», отличных от продолжения и затягивания конфликта.

Экс-агент уверен, что в ближайшие два месяца произойдет перелом в ходе конфликта.

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Ранее в этот день обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени будет вынужден пойти на переговоры с Россией. По его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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