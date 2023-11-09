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МЧС предупредило о метели и сильном ветре на Камчатке

МЧС России: ветер до 30 м/с ожидается на Камчатке из-за циклона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Охотоморский циклон подойдет к берегам Камчатки, в крае ожидается метель и ветер до 30 м/с. Об этом 9 ноября сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 10 ноября местами в Соболевском, Усть-Большерецком, Елизовском и Мильковском муниципальных районах будет сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. Скорость ветра в прибрежных районах может достигать 25–30 м/с.

Отмечается, что ночью 11 ноября в указанных районах сохранится такая погода, также там ожидается метель. В горных и предгорных районах ожидается налипание мокрого снега. Явления сохранятся до конца 11 ноября.

В МЧС предупредили о возможных нарушениях в системе энергоснабжения и осложнениях обстановки на автомобильных дорогах. Также возможен срыв слабоукрепленной кровли и обшивки зданий, падение широкоформатных конструкций и деревьев. Кроме того, повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населенных пунктов.

Спасатели рекомендуют на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим.

Туристические группы и охотников в период действия циклона также призвали воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов.

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Ранее, 2 ноября, локальный режим чрезвычайной ситуации был введен на поврежденном участке трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск в Камчатском крае. В администрации отметили угрозу повторения размытия дорожного полотна.

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