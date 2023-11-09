Трамп пообещал создать в США новую систему ПРО в случае победы на выборах

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен создать новую систему противоракетной обороны (ПРО) с применением космических средств в случае его победы на президентских выборах. Об этом политик заявил 8 ноября в ходе своего выступления в штате Флорида.

«Чтобы защитить наших граждан от угроз из-за рубежа, я построю новейший противоракетный щит. И космическая промышленность Флориды сыграет центральную роль, так что вы будете очень рады», — пообещал он.

Трамп выразил желание простроить купол, в связи с увеличением, по его мнению, числа стран, стремящихся получить больше оружия, а также ракет.

Республиканец отметил, что 40-й президент США Роналд Рейган тоже хотел этого. По его словам, Россия была «чрезвычайно разгневана» этим фактом.

«У нас самые лучшие технологии в мире, и мы построим купол вокруг страны, и мы спасем себя от какого-нибудь маньяка, который захочет начать стрелять по нам», — указал Трамп.

Кроме того, он полагает, что такая инициатива создаст много рабочих мест.

По результатам опросов, проведенных в период с 22 октября по 3 ноября, по уровню поддержки избирателей Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов. В опросе, который проводило издание The New York Times в сотрудничестве с Сиенским колледжем (Siena College), приняли участие 3662 избирателя.

В сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств.

В то же время, рейтинг неодобрения Байдена близок к достижению нового максимума. Согласно опоросам, он составляет 56%, в то время как 41% опрошенных жителей США остаются довольны работой главы Белого дома.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.