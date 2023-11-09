Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле по факту продажи младенца в Москве

Председатель Следственного комитета (СК) России поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту продажи младенца в Москве. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Стрижову А.А. представить доклад о предварительных расследованиях уголовного дела. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В мае прошлого года 31-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа искала потенциальных родителей для того, чтобы предложить им свои услуги суррогатной матери. В Сети она нашла женщину, которая была готова обратиться к ней за помощью. После процедуры ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в частной клинике первая женщина забеременела. Во время всего вынашивания плода воспользовавшаяся услугами суррогатного материнства женщина выплачивала беременной ежемесячную сумму в размере 25 тыс. рублей.

Накануне источник «Известий» рассказал, что жительница Ханты-Мансийского автономного округа 1992 года рождения, подозреваемая в продаже выношенного младенца проживающей в столице «клиентке», сама обратилась в правоохранительные органы, пытаясь вернуть ребенка. Отмечалось, что, по версии следствия, 3 ноября 2023 года женщина родила мальчика, которого затем передала биологической матери и получила за вынашивание ребенка еще примерно 1 млн рублей. Следователи сообщили, что официальные документы не были оформлены, все договоренности между подозреваемыми были в устной форме. Позднее сообщалось, что суррогатная мать пыталась вернуть ребенка и сама обратилась в правоохранительные органы.

Следственные органы главного следственного управления СК РФ по городу Москва возбудили уголовное дело по п. «б» и п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего»). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны две женщины 1987 и 1992 годов рождения. Также стало известно, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту продажи ребенка в столице.

3 ноября Никулинский суд Москвы приговорил директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова к 19,5 года колонии за торговлю детьми суррогатных матерей, его признали виновным по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору»). Также сообщалось, что другие фигуранты дела были приговорены к срокам от 4 до 17,5 года.