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Глава МЧС России прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом

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Фото: МЧС России
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Глава МЧС России Александр Куренков 9 ноября прибыл во Вьетнам. Он проведет в республике два дня. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Куренков проведет ряд встреч по вопросам двустороннего сотрудничества спасательных служб.

В ходе рабочей встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом Куренков отметил, что МЧС России готово оказать стране помощь в подготовке пилотов спасательных вертолетов.

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Ранее, 17 октября, президент РФ Владимир Путин на встрече с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом заявил, что двусторонние отношения государств развиваются в положительном ключе.

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