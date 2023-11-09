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Группировка «Юг» поразила четыре бригады ВСУ в ДНР

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российские военные группировки войск «Юг» нанесли удар по четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отметил он.

Астафьев уточнил, что позиции противника располагались в районах Марьинки, Клещеевки, Андреевки и Спорного. Потери ВСУ — до 235 убитых и раненых, а также три боевые бронемашины и четыре автомобиля.

По его данным, во время контрбатарейной борьбы российские военные также уничтожили украинские гаубицы «Мста–Б», Д–30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и сбили 10 украинских дронов.

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Ранее в этот день авиация, ракетчики и артиллеристы Восточной группировки российских войск уничтожили до 145 украинских военнослужащих на южнодонецком направлении. Были поражены места скопления живой силы и военной техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное и Приютное.

Ранее, 7 ноября, Южная группировка войск за сутки отразила семь атак и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ на донецком направлении при взаимодействии с авиацией и артиллерией. Противник был поражен в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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