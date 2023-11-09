Путин поручил привести в нормативное состояние федеральную трассу «Колыма»

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить приведение в нормативное состояние федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма».

Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном 7 ноября на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 5 сентября.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить приведение в нормативное состояние федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма», — говорится в сообщении.

Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, соединяющая Якутию и Магаданскую область, является ключевой дорогой восточной части Республики Саха (Якутия), западной и центральной частей Магаданской области, а также обеспечивает выход на побережье Тихого океана.

5 сентября Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по развитию дальневосточных городов — Анадыря, Магадана и Якутска, в ходе которого отдал распоряжение начать строительство автодорожного моста для круглогодичной переправы через реку Алдан на трассе «Колыма», а также начать строительство Ленского моста через реку Лена, который объединит федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма».

Позднее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что стоимость строительства Ленского моста не превысит 130 млрд рублей. По его словам, из федерального бюджета на Ленский мост необходимо выделить не менее 65 млрд рублей, не менее 50% инвестиций, начиная с 2023 года.

В январе Николаев рассказал в интервью «Известиям», что мостовой переход через Лену может быть построен до конца 2027 года. Проект не имеет аналогов в мировом мостостроении.

Мост через Лену должен пройти рядом с селом Старая Табага, входящим в городской округ Якутска и находящимся в 30 км от города. Планируется, что он свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе он должен стать основным элементом будущей трассы Иркутск – Магадан.