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Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Авиация, ракетчики и артиллеристы Восточной группировки российских войск уничтожили до 145 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 9 ноября сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Он отметил, что военнослужащие оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетные войска и артиллеристы поразили места скопления живой силы и военной техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Потери противника на данном направлении составили две станции РЭБ, до 145 боевиков и автомобильная техника ВСУ», — сказал Чехов.

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Накануне, 7 ноября, российские снайперы в беседе с корреспондентом «Известий» Кириллом Ольковым рассказали о работе на южнодонецком направлении. Перед выходом снайперы проверяют оружие и сверяют метеоданные. Важно сделать поправки на розу ветров.

В составе группы тяжелых снайперов есть боец с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет» на случай, если противник окажется за пределами зоны досягаемости снайперской винтовки (более 1 км). Снайперам приходится часами смотреть в одну точку. Когда глаза устают, а руки не слушаются, нужно терпеть и ждать, пока противник окажется на расстоянии выстрела.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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