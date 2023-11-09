СМИ сообщили о гибели девяти человек после удара США по объекту в Сирии

В результате атаки вооруженных сил США по объекту в Сирии, который якобы использовали Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанные с ним группировки, погибли девять человек. Об этом 8 ноября сообщило агентство La Presse со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека

«Девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки, были убиты в результате американских ударов по объектам, которые используют проиранские группировки», — отметили в публикации.

9 ноября также стало известно об обстреле американских баз в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В частности, атакам подверглась база, расположенная на месторождении газа «Конико». Обстрелы совершались с помощью ракетных ударов и беспилотников.

В тот же день помощник министра обороны США Барбара Лиф назвала подобные атаки прямой угрозой интересам национальной безопасности США в Красном море. Ее заместитель Дана Строул добавила, что в целях безопасности Штаты усилили военное присутствие в регионе.

Ранее, 8 сентября, министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что американские военные нанесли удар по объекту в Сирии, якобы используемому КСИР. По его словам, удар был нанесен по распоряжению президента Джо Байдена. Атака была совершена истребителями F-15.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.