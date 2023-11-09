Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре

В Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) прозвучал взрыв. Об этом 9 ноября сообщило украинское издание «Обозреватель».

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. Сирены звучали около получаса.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее, 6 ноября, на одном из предприятий Херсонской области, подконтрольном Киеву, произошли взрывы. По словам сотрудников, по территории нанесли не менее трех ударов. Начальник херсонской городской военной администрации Роман Мрочко 7 ноября сообщил, что в результате обстрелов повреждены складские помещения.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.