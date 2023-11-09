Воздушные силы (ВС) Украины начали применять восстановленный вертолет радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р, который ранее использовали во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом 7 ноября сообщил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Согласно данным издания, украинская армия имела в запасе примерно 35 боевых вертолетов на момент начала специальной военной операции (СВО). Журналист Forbes подчеркнул высокую интенсивность боевых действий в зоне спецоперации и серьезные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), вследствие чего руководство киевского режима было вынуждено попросить дополнительные машины, добавил он. Это, по словам Экса, дает объяснения, почему украинские военные начали использовать «чернобыльские» вертолеты.

«Где-то за последние 22 месяца украинские специалисты вытащили из хранилища и восстановили один из самых редких и странных вариантов Hind, когда-либо существовавших: вертолет радиологической разведки Hind-G1 (по кодификации НАТО. — Ред.)», — отметил обозреватель.

В издании уточнили, что заметили появление украинского Ми-24Р на военной арене в ранее опубликованном ролике в Сети. В 2022 году, как пишут в Forbes, Ми-24Р и другая непригодная к полетам техника была на хранении. Обозреватель допустил, что Киев восстановил Ми-24Р как ударный вертолет.

Двухмоторный Ми-24Р (Hind-G1) — это ударный вертолет Hind-E 1976 года выпуска с дополнительным оборудованием для обнаружения радиации в воздухе и почве. Это вертолет-разведчик. Вместо противотанковых ракетных комплексов четырехместный вертолет Hind-G1 (два экипажа в двойной кабине и два — в салоне) имеет воздухозаборники, клешни для выкапывания грунта и оборудование для анализа проб. Он сохранил носовой пулемет и подкрыльевые ракетные блоки.

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что украинская армия применила химические боеприпасы при обстреле позиций ВС России под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Такие снаряды уже неоднократно применялись ВСУ в Волновахе, Мариуполе, Угледаре, Артемовске (украинское название — Бахмут).

22 сентября посол РФ в Нидерландах, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин предупреждал, что США и их союзники дали Украине карт-бланш на проведение любых провокаций, в том числе с химоружием.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.