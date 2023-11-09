Реклама
Прямой эфир
Армия
Инструктор FPV-дронов рассказал об обучении специалистов в Новосибирском училище
Мир
Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Украины в ЕС
Мир
США укрепят союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем
Мир
Пентагон сообщил о нанесении удара по объекту КСИР в Сирии
Мир
В США заявили о желании прекратить российский проект «Арктик СПГ – 2»
Мир
Небензя назвал обстрел Донецка нарушением международного права
Мир
Армия Израиля заявила о потере контроля ХАМАС над севером Газы
Мир
В США сообщили о полете стратегического бомбардировщика в зоне Ближнего Востока
Мир
РФ выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании аварии на СП
Общество
Облачно с прояснениями и до +7 градусов спрогнозировали в Москве 9 ноября
Происшествия
В Иркутской области ликвидировали открытое горение на площади 1,6 тыс. кв. м
Мир
ВКС РФ поразили пункт управления и укрытия боевиков в Сирии
Мир
Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по территории Ливана
Сюжет:

Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО

Forbes: украинские военные получили «чернобыльский» Ми-24Р
0
Фото: commons.wikimedia.org/Gorri2
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушные силы (ВС) Украины начали применять восстановленный вертолет радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р, который ранее использовали во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом 7 ноября сообщил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Согласно данным издания, украинская армия имела в запасе примерно 35 боевых вертолетов на момент начала специальной военной операции (СВО). Журналист Forbes подчеркнул высокую интенсивность боевых действий в зоне спецоперации и серьезные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), вследствие чего руководство киевского режима было вынуждено попросить дополнительные машины, добавил он. Это, по словам Экса, дает объяснения, почему украинские военные начали использовать «чернобыльские» вертолеты.

«Где-то за последние 22 месяца украинские специалисты вытащили из хранилища и восстановили один из самых редких и странных вариантов Hind, когда-либо существовавших: вертолет радиологической разведки Hind-G1 (по кодификации НАТО. — Ред.)», — отметил обозреватель.

В издании уточнили, что заметили появление украинского Ми-24Р на военной арене в ранее опубликованном ролике в Сети. В 2022 году, как пишут в Forbes, Ми-24Р и другая непригодная к полетам техника была на хранении. Обозреватель допустил, что Киев восстановил Ми-24Р как ударный вертолет.

Двухмоторный Ми-24Р (Hind-G1) — это ударный вертолет Hind-E 1976 года выпуска с дополнительным оборудованием для обнаружения радиации в воздухе и почве. Это вертолет-разведчик. Вместо противотанковых ракетных комплексов четырехместный вертолет Hind-G1 (два экипажа в двойной кабине и два — в салоне) имеет воздухозаборники, клешни для выкапывания грунта и оборудование для анализа проб. Он сохранил носовой пулемет и подкрыльевые ракетные блоки.

«Это чистой воды террор»
Массовые обстрелы Донецка привели к гибели десятков людей, Россия инициировала заседание Совбеза ООН

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что украинская армия применила химические боеприпасы при обстреле позиций ВС России под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Такие снаряды уже неоднократно применялись ВСУ в Волновахе, Мариуполе, Угледаре, Артемовске (украинское название — Бахмут).

22 сентября посол РФ в Нидерландах, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин предупреждал, что США и их союзники дали Украине карт-бланш на проведение любых провокаций, в том числе с химоружием.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023