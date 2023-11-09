Трамп назвал своего возможного вице-президента на выборах в 2024 году

Журналист и экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон может стать вице-президентом на выборах в 2024 году. Дональд Трамп 9 ноября сообщил, что рассмотрит кандидатуру Карлсона в качестве своего вице-президента на предстоящих выборах.

Такое заявление политик сделал во время интервью программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», отрывки которого были размещены на странице шоу в социальной сети X (бывш. Twitter). Трампа спросили, может ли он предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента, на что бывший президент ответил утвердительно, отметив, что Карлсон, по его мнению, является человеком со здравым смыслом.

Ранее, 6 ноября, сообщалось, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опережает по уровню поддержки избирателей действующего лидера Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов. Об этом 5 ноября стало известно из опроса среди 3662 избирателей в период с 22 октября по 3 ноября, который провело издание The New York Times в сотрудничестве с Сиенским колледжем (Siena College).

Эти штаты сыграют ключевую роль в исходе президентских выборов в США в следующем году, поскольку там традиционно сконцентрировано большое количество сомневающихся в кандидатах избирателей, поэтому в этих шести регионах всегда проблематично спрогнозировать, какая партия окажется лидирующей.