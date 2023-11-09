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Красный Полумесяц принял 106 грузовиков с помощью для сектора Газа

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Фото: AP Photo/Fatima Shbair
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Египетский Красный Полумесяц в среду, 8 ноября, передал Палестинскому обществу Красного Полумесяца (PRCS) гуманитарную помощь для сектора Газа на 106 грузовиках через КПП «Рафах». Об этом 9 ноября организация сообщила на странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Команды PRCS сегодня приняли 106 грузовиков с помощью от египетского Красного Полумесяца через КПП «Рафах» вдобавок к пяти машинам скорой помощи из Кувейта», — говорится в публикации.

В помощь, которую доставили на грузовиках, вошли вода, продовольствие и медикаменты. Таким образом, с 21 октября общее число грузовиков с гуманитарной помощью составило 756.

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Ранее, 7 ноября, Европейская комиссия сообщила об отправке в Египет восьми самолетов с 320 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа за последние несколько недель. Также, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличивает помощь сектору Газа еще на €25 млн, что в общей сложности доведет ее размер до €100 млн.

Ранее, 31 октября, Израиль пригрозил остановить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Таким образом страна пытается не допустить попадание помощи в руки представителей палестинского движения ХАМАС, так как она предназначается для мирного населения. В настоящее время гуманитарная помощь в сектор Газы поступает из различных международных источников.

Россия направляла гуманитарную помощь для жителей сектора Газа 3 ноября также через Египет. Тогда было доставлено 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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