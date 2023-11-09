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Корреспондент «Известий» увидел работу САУ «Гвоздика» по опорному пункту ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боевой расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» всегда под маскировкой. Защищаются от воздушных врагов, которыми буквально кишит небо над южнодонецким фронтом. Остаться незаметными помогает защитная сетка, а вот от диверсантов помогает наземное укрытие. Кадрами работы расчетов 9 ноября поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В день у артиллеристов минимум по три выезда, а за последнюю неделю на счету экипажа больше десяти пораженных целей.

«Украинцы выдыхаются. Мы работаем, усиливаем темп. В два раза быстрее выезжаем и в три раза точнее попадаем, набиваем руку», — рассказал командир расчета с позывным Башка.

На этом участке южнодонецкого фронта артиллерия и танкисты находятся в активной обороне, защищают наши рубежи от вражеских прорывов и поддерживают пехоту, которая ведет наступление в районе села Никольское.

Боевой расчет самоходной артиллерийской установки выезжает непосредственно на передовую, чтобы уничтожить вражеские опорные пункты.

122-миллиметровая самоходная установка «Гвоздика» уничтожает бронетехнику, артиллерию и пехоту противника, обращая в бегство боевиков. Всего пары минут хватает для того, чтобы встать на огневую, зарядить снаряд и навести орудие на цель.

Работу артиллеристов на земле прикрывают их напарники, присматривая за небом. Они занимают позиции в стороне от работающего экипажа и наблюдают за воздушным пространством. В случае появления вражеских дронов они осуществляют работу дроновым ружьем.

«Ружьем заглушить его. Потом произвести огневое поражение. Добиваем этих фашистов, чтобы они головы не поднимали», — рассказывает механизм работы военный, осуществляющий боевое и огневое прикрытие, с позывным Стрелок.

Украинские боевики достаточно часто засылают десятки, а то и сотни дронов к позициям ВС РФ. После выполнения боевой задачи разведчики точно фиксируют попадание, и артиллеристы возвращаются в лагерь.

Не уступают и бойцы добровольческого отряда. Они воюют бок о бок с морпехами Тихоокеанского флота и бьются на переднем крае. Задача — стоять до конца, не уступать ни метра.

«Горе пришло в наш дом. Кто еще, если не мы. Где мы нужны, там мы и есть. Надо в окопы — мы в окопы. Пойдем. Надо на технике — мы на технике. Она, как и эти бойцы, никогда не подводит», — поделился с корреспондентом «Известий» механик-водитель добровольческого отряда с позывным Абрам.

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Ранее, 8 ноября, российские артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на угледарском направлении. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что бойцы передвигаются в зоне спецоперации на максимальной скорости, поскольку в этих прифронтовых местах в районе Угледара безопасность намного важнее комфорта. А добраться до позиций российских артиллеристов можно только на военном грузовике «Урал» из-за размытых дорог.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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