Корреспондент «Известий» увидел работу САУ «Гвоздика» по опорному пункту ВСУ

Боевой расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» всегда под маскировкой. Защищаются от воздушных врагов, которыми буквально кишит небо над южнодонецким фронтом. Остаться незаметными помогает защитная сетка, а вот от диверсантов помогает наземное укрытие. Кадрами работы расчетов 9 ноября поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В день у артиллеристов минимум по три выезда, а за последнюю неделю на счету экипажа больше десяти пораженных целей.

«Украинцы выдыхаются. Мы работаем, усиливаем темп. В два раза быстрее выезжаем и в три раза точнее попадаем, набиваем руку», — рассказал командир расчета с позывным Башка.

На этом участке южнодонецкого фронта артиллерия и танкисты находятся в активной обороне, защищают наши рубежи от вражеских прорывов и поддерживают пехоту, которая ведет наступление в районе села Никольское.

Боевой расчет самоходной артиллерийской установки выезжает непосредственно на передовую, чтобы уничтожить вражеские опорные пункты.

122-миллиметровая самоходная установка «Гвоздика» уничтожает бронетехнику, артиллерию и пехоту противника, обращая в бегство боевиков. Всего пары минут хватает для того, чтобы встать на огневую, зарядить снаряд и навести орудие на цель.

Работу артиллеристов на земле прикрывают их напарники, присматривая за небом. Они занимают позиции в стороне от работающего экипажа и наблюдают за воздушным пространством. В случае появления вражеских дронов они осуществляют работу дроновым ружьем.

«Ружьем заглушить его. Потом произвести огневое поражение. Добиваем этих фашистов, чтобы они головы не поднимали», — рассказывает механизм работы военный, осуществляющий боевое и огневое прикрытие, с позывным Стрелок.

Украинские боевики достаточно часто засылают десятки, а то и сотни дронов к позициям ВС РФ. После выполнения боевой задачи разведчики точно фиксируют попадание, и артиллеристы возвращаются в лагерь.

Не уступают и бойцы добровольческого отряда. Они воюют бок о бок с морпехами Тихоокеанского флота и бьются на переднем крае. Задача — стоять до конца, не уступать ни метра.

«Горе пришло в наш дом. Кто еще, если не мы. Где мы нужны, там мы и есть. Надо в окопы — мы в окопы. Пойдем. Надо на технике — мы на технике. Она, как и эти бойцы, никогда не подводит», — поделился с корреспондентом «Известий» механик-водитель добровольческого отряда с позывным Абрам.

Ранее, 8 ноября, российские артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на угледарском направлении. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что бойцы передвигаются в зоне спецоперации на максимальной скорости, поскольку в этих прифронтовых местах в районе Угледара безопасность намного важнее комфорта. А добраться до позиций российских артиллеристов можно только на военном грузовике «Урал» из-за размытых дорог.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».