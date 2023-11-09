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В Белом доме спрогнозировали отсутствие рецессии при возможном шатдауне

В Белом доме заявили, что возможный шатдаун не вызовет рецессию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Возможная приостановка работы правительства США (шатдаун) не приведет к рецессии в стране. Такое заявление 8 ноября сделал председатель Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернштейн во время конференции, организованной агентством Reuters.

«Я так не думаю», — ответил он на вопрос о возможной рецессии в США при шатдауне.

Также Бернштейн сказал, что в целом он по-прежнему оптимистичен в отношении экономики США и не ожидает, что возможная приостановка работы американского правительства приведет к рецессии, однако подчеркнул, что невозможно быть уверенным в таком ответе, не зная продолжительности потенциального шатдауна.

Председатель Совета экономических консультантов Белого дома добавил, что конгрессу нужно одобрить необходимый законопроект по продлению финансирования работы правительства США в кратчайшие сроки.

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17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства на 45 дней. 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Соединенных Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. При этом американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

В связи со сложившимися обстоятельствами должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Соединенных Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу в связи с принятием решения о финансировании правительства.

Позднее, 25 октября, сообщалось, что палата представителей США избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Избрание растянулось на четыре дня. Так, палата представителей Соединенных Штатов не имела человека на этом посту в течение трех недель.

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