Великобритания и США заключили партнерство в сфере термоядерной энергии

Великобритания и США заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в развитии технологий термоядерного синтеза. Об этом сообщили на сайте британского правительства 8 ноября.

«Министр энергетики Эндрю Боуи подписал крупный договор о сотрудничестве с США с целью ускорения глобального развития термоядерной энергетики», — отметили в документе.

В рамках договоренностей страны планируют осуществлять программы обмена опытом, стандартизировать нормативные акты в этой сфере, разработать устойчивую цепь поставок используемых в термоядерных реакторах материалов.

По мнению авторов текста соглашения, термоядерная энергия намного эффективнее, по сравнению с сжиганием ископаемых видов топлива.

Заседание первого двустороннего координационного комитета пройдет уже в начале 2024 года.

Ранее, 7 ноября, глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила о необходимости Штатов избавиться от зависимости от российского ядерного топлива. По ее мнению, это важно для национальной безопасности, климата и энергетической независимости США.

Ранее, 25 октября, Байден запросил у конгресса $6 млрд на усиление энергобезопасности, включая $2,2 млрд на «долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана».

До этого, в августе, американские СМИ писали о том, что около половины мировых поставок урана поступает из России. В частности, согласно публикациям Bloomberg, западные правительства избегали введения санкций против «Росатома», потому что это нанесет ущерб их собственной атомной промышленности и экономике в большей степени, чем экономике России.