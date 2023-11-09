Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Шести сотрудникам органов внутренних дел присвоено звание генерал-лейтенанта полиции, 21 сотруднику — генерал-майора полиции, также один человек получил звание генерал-майора внутренней службы и еще один — генерал-майора юстиции.

Кроме того, звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему ВС РФ, генерал-лейтенанта — троим, генерал-майора — 11 военным.

Ранее, 7 сентября, Путин повысил в звании до генерал-полковника командующего группировкой «Центр» в зоне проведения спецоперации Андрея Мордвичева. Звание генерал-полковника получил командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Геннадий Анашкин.