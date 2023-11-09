Небензя призвал спасти настоящее Газы вместо диалогов о будущем анклава

Мировому сообществу необходимо спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее после завершения израильско-палестинского конфликта. С таким призывом 8 ноября выступил на брифинге постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы не на том временном этапе, чтобы обсуждать будущее Газы, нам нужно спасти ее настоящее», — сказал он.

Так дипломат прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что руководить сектором Газа и Западным берегом реки Иордан должна будет администрация Палестины.

Ранее в этот день сообщалось, что десятки человек пострадали в результате применения Израилем белого фосфора при обстрелах сектора Газа. Люди с удушьем были госпитализированы в больницу «Аль-Шифа».

26 октября глава дипмиссии Палестины в ООН Женеве Ибрагим Крайши заявил, что Израиль применил запрещенный белый фосфор при ударах по сектору Газа. Данный факт также подтвердила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

В этот же день военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны и полковник в отставке Юрий Кнутов, рассказал «Известиям» об опасности применения боеприпасов с белым фосфором. По его словам, такие боеприпасы вызывают страшные ожоги, прожигающие человеческое тело насквозь. Кроме того, из-за высокой температуры горения белый фосфор способствует воспламенению других горючих веществ, вызывая пожары.

До этого, 10 октября, палестинское движение ХАМАС также сообщало о применении Израилем запрещенных фосфорных бомб и фугасных снарядов в районе Аль-Карама в секторе Газа.

Применение фосфорных боеприпасов против мирного населения запрещено Женевской конвенцией. Однако США и Израиль отказались подписать протокол 1977 года, в котором запрещается применение снарядов с белым фосфором на территориях, где могут находиться мирные жители.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.