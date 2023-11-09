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Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Украины в ЕС

Пушков: Брюсселю важно формально запустить процесс по вступлению Киева в ЕС
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 8 ноября заявил, что Евросоюзу (ЕС) важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии для поддержки собственной репутации.

«Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально запустить процесс», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, Брюссель таким образом хочет показать, что у него есть стратегия в отношении Украины, а также «поддержать свою репутацию центра силы».

При этом сенатор указал, что желание привести Украину в ЕС столкнется с серьезной оппозицией не только со стороны Венгрии, но и со стороны государств, «пока хранящих молчание по этому поводу».

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Ранее в этот день Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. 7 ноября ЕК выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении изменений, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал доклад ЕК о расширении ЕС. По его словам, страна считает, что ЕС пока не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поскольку страна полностью не выполнила требования для присоединения.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 8 ноября сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Накануне ЕК рекомендовала начать переговорный процесс о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Отмечается, что подобная рекомендация основана на оценке прогресса по осуществлению требуемых союзом реформ. В то же время проработку переговорных рамок в Еврокомиссии связали с выполнением Украиной и Молдавией определенных условий.

Сийярто 14 октября заявил, что страна не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС, пока ее власти не отменят дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Он отметил, что после принятия нового закона об образовании на Украине в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нем лишь частично.

Он назвал сложившуюся ситуацию печальной. Сийярто уточнил, что с 2015 года Венгрия конфликтует с Украиной по этому поводу и просит «вернуть венграм те права, которые у них были».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан придерживается такой же позиции по вопросу прав закарпатских венгров.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 3 октября заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Он также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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