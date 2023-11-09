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Госдеп США признал общественный гнев из-за конфликта на Ближнем Востоке

Госдеп США: обострение конфликта на Ближнем Востоке вызвало гнев общественности
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Обострение палестино-израильского конфликта вызвало у американских жителей недовольство политикой, проводимой Вашингтоном и израильскими властями. Об этом 8 ноября заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса на тему помощи США Израилю.

«Скажу откровенно, что этот конфликт, этот кризис вызвал общественный гнев как в отношении Израиля, так и в отношении нас», — отметила она.

Лиф добавила, что в связи с обострением палестино-израильского конфликта нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем пока «поставлена на паузу».

«Думаю, этот [процесс] сможет возобновиться по завершении этого кризиса», — предположила представитель Госдепа.

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Ранее, 8 ноября, власти США призвали Израиль принять дополнительные меры, чтобы уменьшить количество жертв среди палестинцев. По словам заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, страна уже не раз ставила этот вопрос на повестку во время двусторонних контактов.

До этого, 4 ноября, в центре Вашингтона собрались тысячи протестующих, поддерживающих Палестину. Цель акции — призыв к прекращению огня в конфликте между Израилем и сектором Газа и прекращение оказания помощи Тель-Авиву со стороны Запада. В этот день аналогичные протесты прошли и в дргуих городах по всему миру.

31 октября протестующие против помощи Израилю ворвались в конгресс во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Несколько протестующих пытались прервать речь политика и поднимали руки, испачканные красной краской.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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